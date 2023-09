Suisse: les élections fédérales ne servent à pas grand chose

Pas de camp vert en Suisse

Du côté des partis, l’équilibre des forces entre la gauche et la droite n’a pratiquement pas bougé entre 2003 et 2019. Lors des premières élections du siècle, le PS et les Verts avaient un total cumulé de 31,3%. En face, l’UDC, le PLR et le PDC/Le Centre totalisaient 61,54%. Seize ans plus tard, socialistes et verts étaient crédités de 30,36% des voix (-1%). Et, à droite, les trois partis mentionnés plus le PVL (apparu entre temps) ont récolté 59,88% (-1,66%). La différence est donc négligeable. «En comparaison avec d’autres pays, la stabilité est supérieure ici. Et les rares transferts de voix se font surtout à l’intérieur des blocs. On constate très peu de transferts d’idéologie», poursuit Anke Tresch.