Elections fédérales: une vidéos deep fake de l'UDC ne passe pas

Les présidents des Verts, du Centre, du PS, du PLR, des Vert'libéraux et du PEV ont signé mardi soir une condamnation conjointe au sujet de l'utilisation de vidéos «deep fakes» dans la campagne électorale. Ils réagissaient à une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le conseiller national Andreas Glarner (UDC), qui a créé une séquence, grâce à l'intelligence artificielle, où une de ses «adversaires», la conseillère nationale Sibel Arslan (Verts) appelait à voter pour lui.

Ces méthodes «bafouent de manière flagrante les droits de la personnalité. Les vidéos deep fake (déclarations fausses, avec imitation d'images et de voix) alimentées par l'IA trompent les électrices et les électeurs et influencent ainsi de manière déloyale le processus de formation de l'opinion», écrivent les partis qui ont signé le communiqué de presse.