Elections fédérales à Genève: La bataille gauche-droite s’annonce comme prévue 

Vu les scores enregistrés au bout du lac, dimanche lors des élections fédérales, la configuration du second tour pour emporter les deux fauteuils genevois au Conseil des Etats ne faisait guère de doute. Il y aura une bataille gauche-droite. Les partis politiques ont désigné officiellement leurs candidats, lundi soir.

En vertu des accords passés, l’alliance de la droite élargie lancera dans la course finale le duo de candidats qui a réalisé le meilleur score au premier tour. Soit le MCG Mauro Poggia, vainqueur dimanche (38’761 voix) et l’UDC Céline Amaudruz (4e, 28’365 voix). Exit, donc, les candidatures du PLR et du Centre.