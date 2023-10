Elections fédérales à Genève: Invitée surprise au 2e tour pour les Etats 

Personne ne l’attendait au second tour de l’élection au Conseil des Etats, et pour cause: elle s’est présentée dimanche au Conseil national - sans succès - mais n’était pas candidate à la Chambre haute. Pourtant, Chloé Frammery (Liberté) sera bel et bien en lice le 12 novembre prochain. Figure du mouvement coronasceptique, l’ex-enseignante (elle a été révoquée par le Département de l’Instruction publique) prendra en effet la place d’un prétendant aux Etats d’une autre formation, Philippe Oberson (Le Peuple d’abord); lequel n’a pas été élu au 1er tour (10e sur 13, avec 2022 voix). Ce dernier lui a offert sa place, a révélé la RTS.