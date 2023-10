Elections fédérales: Aldi «prend les gens pour des imbéciles»

«Une bonne fois pour toutes, nous aimerions que la grande distribution arrête de prendre les consommateurs et consommatrices pour des imbéciles et surtout, arrête de clamer qu’elle paie des prix équitables, ce qui est complétement faux.» Ainsi s’exprime la colère du syndicat agricole Uniterre, dans un communiqué envoyé aux médias mercredi. Pourquoi cette démarche? Parce qu’il avait écrit en privé un courrier à Aldi, qui n’a pas daigné lui répondre.

Dans celui-ci, daté du 5 octobre, Uniterre dénonçait la campagne publicitaire d’Aldi qui reprend les codes de la campagne électorale en cours. «Votez Aldi» pour des prix équitables, dit l’affiche, avec un homme tel un candidat aux élections, tout sourire. «Quand vous parlez de prix équitables, on est bien d’accord qu’il s’agit du prix payé aux paysannes et paysans, n’est-ce pas?» interroge sarcastiquement le syndicat, demandant à Aldi «de nous communiquer les prix que vous payez pour le lait, la viande, les céréales, les légumes», estimant que la transparence fait partie de l’esprit des prix équitables.

Égayer de façon ludique

Uniterre n’a pas reçu de réponse et ce n’est pas via les médias que le syndicat aura un meilleur succès. Aldi donne bel et bien un exemple. «Les agriculteurs qui produisent notre lait bio «retour aux sources» reçoivent 10 centimes/kg de lait en plus de la prime bio», dit la chaîne. Mais ce sera bien le seul. «Pour des raisons de concurrence, nous ne publions pas d'autres détails sur les chiffres d'affaires», indique son service de presse, qui affirme en outre que la chaîne garantit aux producteurs «de bons prix pour leur précieux travail».