Elections fédérales: Balthasar Glättli va quitter la présidence des Verts

«Je suis le visage de cette défaite et les Verts méritent de pouvoir entamer un nouveau départ avec un nouveau visage», a indiqué le conseiller national zurichois à la radio SRF mardi. «C’est comme au football: quand on perd, ce n’est pas la faute de l’entraîneur. Mais parfois un changement est nécessaire»; a-t-il ajouté. Se comparant à un réverbère, il estime ne plus pouvoir «briller» pour son parti.

Il est donc temps de passer le relais, a-t-il estimé. Balthasar Glättli a indiqué qu’il verrait bien un duo lui succéder. «La direction du parti devrait être plus jeune et plus féminine, a-t-il dit. Certains dans le parti imaginent déjà une coprésidence alémanique et romande