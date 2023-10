Elections fédérales: un seul parti sur le bulletin valaisan

Du côté des verts et des socialistes, on se dit surpris et on déplore un manque de clarté dans les instructions fournies par le Canton ainsi qu’une carence d’uniformisation. Chez les PLR, on souligne surtout que le système n’aide pas les électeurs à s’y retrouver. Le Centre, en revanche, signale qu’il n’y a là rien de nouveau. C’était déjà le cas en 2015 et 2019, quand bien même chaque parti avait encore sa propre liste. L’UDC a pour sa part fait le choix de ne pas donner cette information, jugeant que c’est davantage les personnalités que les étiquettes politiques qui comptent dans une élection au Conseil des États, détaille le quotidien valaisan.