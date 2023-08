Elections 2023: bilan d’un futur-ex parlement chahuté par les imprévus

Au lendemain des élections en 2019, les écologistes triomphaient, et le parlement se réveillait plus jeune et plus féminin qu’il ne l’avait jamais été. Les gagnants se réjouissaient de pouvoir infléchir l’agenda politique au moyen de ces nouveaux rapports de force, comme l’avait fait l’UDC avec son résultat record en 2015. Mais l’actualité est passée par là, forçant le pouvoir à changer de mains à plusieurs reprises, bouleversant les «fenêtres d’opportunité» que recherchent les partis pour faire avancer leurs idées. Le politologue Andrea Pilotti analyse pour nous le bilan de cette législature.

Pandémie et non à la loi CO2: le PLR reprend la main

Alors que les Verts et les Vert’libéraux avaient la main fin 2019, le chamboulement de nos vies en 2020 a modifié les priorités: la santé et l’économie avant le climat. Les milieux patronaux, et donc le PLR, ont pu porter leur voix, plus à l’aise sur les questions de finances publiques devenues primordiales, et plus habitué à manier l’agenda politique sur les thèmes économiques. Des élections cantonales, notamment vaudoises, confirment ce revirement.