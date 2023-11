Elections fédérales: Le Centre continuera de dominer le Conseil des Etats

Le Conseil des États continuera d’être dominé par le Centre. 20min/Matthias Spicher

Le Centre restera le parti politique le plus fort au Conseil des États. Après les seconds tours de ce dimanche en Suisse romande et la réélection des sénateurs du parti en Valais et à Fribourg, il a désormais obtenu 13 sièges, contre 14 lors de la législature précédente. Et ce n’est pas fini, puisque des candidats centristes ont de bonnes chances de l’emporter le 19 novembre prochain en Suisse alémanique, en l’occurrence Marianne Binder en Argovie et Fabio Regazzi au Tessin. S’ils gagnent, le Centre aura en tout 15 sièges, soit un de plus qu’avant le 22 octobre.

Le PLR a lui échoué à détrôner le Centre à la Chambre des cantons. Grâce aux victoires à Fribourg de Johanna Gapany et de Pascal Broulis dans le canton de Vaud, il compte désormais 11 sièges, contre 12 lors de la législature précédente. Et il a encore un candidat en lice au Tessin, soit Alex Farinelli. S’il est élu dimanche prochain, le parti libéral-radical obtiendra un total de 12 sièges, comme avant le 22 octobre.

Les Verts perdent leur groupe parlementaire

Les grands perdants de cette journée de ce dimanche sont les Verts qui n’auront plus de groupe parlementaire au Conseil des États. En effet, les défaites de Lisa Mazzone à Genève et de Raphaël Mahaim dans le canton de Vaud (qui ne réussit pas à combler le départ de l’écologiste Adèle Thorens) ont de lourdes conséquences. Le parti ne compte désormais plus que 3 sièges à la Chambre des cantons, alors qu’il en faut au moins 5 pour former un groupe, un nombre qu’ils avaient réussi à atteindre lors de la législature précédente.

Et les Verts ne parviendront pas à redresser la barre dimanche prochain, puisqu’une seule candidate écologiste est encore en lice dans les cantons alémaniques (ZH, SO, SH, AG et TI) qui procéderont à un second tour. Il s’agit en l’occurrence de la conseillère nationale Greta Gysin au Tessin.