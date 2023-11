Elections fédérales: Le duo Maillard-Broulis oeuvrera ensemble pour Vaud à Berne

Qui de Pascal Broulis ou de Raphaël Mahaim rejoindra Pierre-Yves Maillard élu au 1er tour au Conseil des États? Le suspense n’a pas duré longtemps dans le canton de Vaud dimanche. En effet, l’ancien conseiller d’État PLR a fait dès le début la course en tête. Il a finalement obtenu 53,6% des suffrages, contre 44,9% à son rival Vert. Au 1er tour, Pascal Broulis avait engrangé quelque 37’000 voix de plus que son rival.

Retrouvez ici les résultats dans les autres cantons romands.

Pourtant Raphaël Mahaim n’a pas démérité. Il a réussi à séduire les villes: il a gagné à 62,3% à Lausanne et à 56% à Renens; il est devant aussi à 51,6% à Morges et à 61,7% à Vevey. Par contre Pascal Broulis a remporté de justesse Nyon à 49,8%, contre 49,02% au candidat Vert. Il a aussi gagné à Montreux à 53,1% et à Yverdon à 52,8%.

L’accession du citoyen du Sainte-Croix au Conseil des États est «une victoire pour l’équilibre gauche-droite», selon l’Alliance vaudoise entre le PLR, l’UDC et le Centre qui soutenait Pascal Broulis. «Les Vaudoises et les Vaudois lui ont réitéré leur confiance du premier tour et leur souhait d’avoir une représentativité gauche-droite au Conseil des États», a-t-elle estimé dans un communiqué dimanche.

«Je me réjouis de me remettre au travail pour le canton de Vaud et d’œuvrer en faveur de rentes décentes, d’un renforcement du pouvoir d’achat et d’infrastructures de mobilité modernes en Suisse romande», a quant à lui indiqué Pascal Broulis.

Raphaël Mahaim déçu mais beau joueur

Raphaël Mahaim quant à lui s'est dit «déçu» de sa défaite qu’il a attribuée à la personnalité très connue et respectée de Pascal Broulis. Il a toutefois félicité son adversaire: «Bravo à lui et bon vent à Berne. Je me réjouis de travailler avec lui» aux Chambres fédérales, a-t-il confié à la RTS.