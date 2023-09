Elections fédérales: Les candidats au National ont des caisses de campagne bien remplies

Le sondage a été mené sur base volontaire auprès de 70 futurs candidats. 20min/Matthias Spicher

Avec un budget de 280’000 francs, entièrement issus de dons de sympathisants selon ses dires, le PLR zurichois Andri Silberschmidt est le candidat qui annonce la plus haute dépense pour sa campagne électorale. C’est ce que montre un sondage du « SonntagsBlick », mené auprès de tous les membres actuels du Conseil national, ainsi que des candidats et candidates qui ont de bonnes chances d’être élus sous la Coupole. Parmi les 70 d’entre eux qui ont répondu, neuf libéraux-radicaux, dont deux Romands – les Vaudois Olivier Feller (110’000 CHF) et Laurent Wehrli (105’000 CHF) – se trouvent parmi les mieux dotés (voir encadré). Le journal dominical n’a pas pris en compte les conseillers nationaux qui se présenteront en même temps au Conseil des Etats et dont les dépenses sont nettement plus élevées.

Le sondage paru ce jour a révélé également «une surprise de gauche», note le journal alémanique: le socialiste zurichois Islam Alijaj, qui annonce un budget électoral de 175’000 franc. Le conseiller municipal zurichois en situation de handicap indique qu’il a besoin de plus de moyens pour son équipe d’assistants de campagne à cause de ses capacités motrices limitées et de son handicap d’élocution. Quant à Andri Silberschmidt, il se dit lui-même surpris du nombre de dons qu’il a reçus. Selon lui, les candidatures seraient plus coûteuses dans de grands cantons tel celui de Zurich, où il faut atteindre un grand nombre d’électeurs.

Le montant des budgets annoncés au SonntagsBlick coïncide à peu près avec les résultats d’une étude du politologue Georg Lutz de l'Université de Lausanne de 2019. A l’époque, les élus avaient investi en moyenne près de 53 000 francs. Alors, ce sont les candidats qui étaient déjà en place qui avaient pu générer beaucoup d’argent, car ils avaient déjà noué des contacts étroits avec des groupes d’intérêts.

Dans quatre jours, les candidats à un siège à Berne devront avoir annoncé leur budget de campagne au Contrôle fédéral des finances, comme l’y obligent les nouvelles règles. Plus précisément, ils doivent annoncer les fonds de campagne à partir de 50 000 francs et les dons importants reçus dès 15000 francs. Or, note le « SonntagsBlick », pour l’heure, seule une vingtaine d’inscriptions de politiciens sur les plus de 4000 candidats sont publiées dans le registre du Contrôle des finances.

Le politologue Georg Lutz estime que, craignant pour leur réputation, les candidats ne tentent pas systématiquement de contourner le système en dissimulant l’origine de dons importants supérieurs à 15000 francs ou en les morcelant. Néanmoins, il relève que d’un point de vue logique, « il n’est guère possible » que presque tous les budgets aient été rendus possibles par de petits dons, au vu des montants en jeu dans une telle campagne électorale.

Le contrôle des finances vérifie les données annoncées par les politiciens par sondage. En cas d’incohérence, l’organisme peut déposer une plainte pénale.





Du simple au triple Les dix budgets de campagne les plus importants indiqués au « SonntagsBlick » lors de son sondage. 280’000 CHF: Andri Silberschmidt (PLR/ZH)

220’000 CHF: Bettina Balmer (PLR/ZH)

175’000 CHF: Adrian Schoop (PLR/AG)

152’000 CHF: Islam Alijaj (PS/ZH)

120’000 CHF: Maja Riniker (PLR/AG)

115’000 CHF: Hans-Peter Portmann (PLR/ZH)

110’000 CHF: Olivier Feller (PLR/VD)

105’00 CHF: Peter Schilliger (PLR/LU)

105’000 CHF: Laurent Wehrli (PLR/VD)

100’000 CHF : Marcel Dobler (PLR/ZH)



