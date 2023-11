Elections fédérales: les candidats d'origine étrangère boycottés

Islam Alijaj, 37 ans, est depuis le 22 octobre le premier conseiller national élu avec des origines albanaises. Mais pendant la campagne, c’est surtout sa situation de handicap qui a attiré l’attention et non ses racines. Le soir de l’élection, c’était un des rares élus avec un nom à consonance étrangère. Le Bâlois Mustafa Atici, d’origine turque, n’était, lui, pas réélu. La SRF a relevé vendredi que parmi les candidats avec des noms d’origine étrangère, le succès n’a pas été au rendez-vous. Même des personnalités connues en Suisse alémanique, comme la Vert’libérale zurichoise Sanija Ameti ou le président du PLR de la ville de Zurich Përparim Avdili, sont passés loin de l’élection.

Si on observe ce qui se passe en Suisse romande, la situation n’est pas différente. Sur la liste du PS vaudois, le candidat Naim Smakiqi a fini à la 19e place sur 19. Qu’en est-il de Nasrat Latif, sur la liste du PLR? Il a terminé 19e sur 19. Et Javad Nazery, chez les Verts? 19e sur 19 aussi. Sur les 53 élus romands, ceux qui ont un passé migratoire se comptent finalement sur les doigts d’une main, alors que la part de la population qui en est issue est élevée.

Une mauvaise place sur la liste, c’est rédhibitoire

Le phénomène a déjà été documenté par des politologues . D’une part, il s’avère que les candidats aux noms étrangers sont plus souvent biffés sur les listes que les autres. Mais le problème vient souvent des partis eux-mêmes. L’ordre de classement des candidats sur les listes a une grande importance. Reprenons nos trois exemples vaudois: le Vert Javad Nazery était à la 19e place sur 19, le socialiste Naim Smakiqi était 18e sur 19 et le PLR Nasrat Latif 15e sur 19. Ils partaient donc avec un handicap de départ.

Et c’est peut-être ce qui a fait que, à Lucerne, le candidat socialiste Hasan Candan, d’origine turque, a été élu. Car le PS lucernois a décidé de classer les candidats… par ordre alphabétique, ce qui lui a permis d’être en deuxième position sur la liste. Mustafa Atici, non réelu, reste sur une impression mi-amère. Il se félicite que le PS soit le parti où la proportion de candidats d’origine étrangère est la plus élevée. «Mais il reste beaucoup à faire», a-t-il dit à la SRF.