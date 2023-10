Elections fédérales: candidats au 2e tour du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, dominé par le Centre, pourrait glisser légèrement à droite une fois que les élus qui occuperont les 13 fauteuils restants au second tour seront connus, les 12 et 19 novembre. Plusieurs combats ont lieu dans les cantons pour définir l’équilibre final des forces, qu’on vous détaille ci-dessous.

Le Centre devrait rester la force la plus représentée, sans toutefois progresser. Jusqu'à présent, il disposait de 14 sièges, dix sont déjà assurés après les élections de dimanche. Et il pourrait en gagner 3 à 5 au second tour. Le PLR, qui avait 12 sièges jusqu’à maintenant, en a déjà obtenu 9, et pourrait encore en récolter 2 ou 3, atteignant le statu quo. Quant à l’UDC, qui disposait de huit fauteuils, elle en a déjà remporté 5 et pourrait en gagner 3 à 4 de plus, sans compter l’indépendant Thomas Minder (SH) ou le MCG Mauro Poggia s’il est élu à Genève.