Elections fédérales: les résultats du canton de Vaud

Le Canton de Vaud dispose de la plus grande députation romande à Berne. Ce dimanche, 21 sièges sont à repourvoir, dont 19 au Conseil national et 2 au Conseil des Etats. La campagne a été marquée par le retour du duo emblématique formé par le PLR Pascal Broulis et le socialiste Pierre-Yves Maillard, qui pourraient s’emparer des deux sièges désormais vacants au Conseil des Etats. Au National, le départ de deux figures parlementaires, Ada Marra (PS) et Jean-Pierre Grin (UDC), devrait ouvrir la porte à de nouvelles têtes.