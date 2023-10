Elections fédérales: les résultats pour Berne et la Suisse alémanique

Alors que la Suisse renouvelle ce dimanche son parlement, les Romands s’intéressent aux résultats dans leur canton; mais le gros du match se joue de l’autre côté du fossé de röstis, puisque c’est là qu’on trouve les plus grosses délégations cantonales. Avec respectivement 36 et 24 sièges au National, Zurich et Berne y pèsent plus lourd que toute la Suisse romande réunie.