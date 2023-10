Elections fédérales: les résultats pour le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel élit 4 personnes au Conseil national, et 2 au Conseil des Etats.

Pour désigner la délégation neuchâteloise à Berne, c’est au Conseil des Etats que se jouera le match le plus à suspense de ce dimanche. Si le siège occupé par le PLR sortant Philippe Bauer a des bonnes chances de rester entre ses mains, la gauche devrait se déchirer entre la sortante verte Céline Vara et le socialiste Baptiste Hurni pour le second fauteuil de sénateur.