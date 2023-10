Elections fédérales: un Vert’libéral piège l'UDC Fribourg

À Fribourg, Philippe Haenni figure en tête de la liste des jeunes Vert’libéraux pour les élections au Conseil national. Pourtant, l’homme de 29 ans a dernièrement fait savoir qu’il retirait sa candidature. La cause: il a fait parvenir à l’adresse de l’UDC Fribourg, en retour de courrier, un tract dans lequel il avait introduit de la farine. Une mauvaise blague qui n’avait rien d’inoffensif, car la poudre blanche pouvait faire penser à de l’anthrax, un produit qui, inhalé, est dangereux pour la santé. Après avoir pris conscience de la gravité de son acte, Philippe Haenni s’est dénoncé lui-même à la police. Il a également informé l’UDC de son action et a démissionné du Parti Vert’libéral (PVL).

La police cantonale fribourgeoise est donc intervenue, mercredi matin, au domicile de la secrétaire générale de l’UDC Fribourg, pour intercepter le courrier. Le parti a également porté plainte contre l’auteur des faits. «Notre publicité nous est souvent retournée avec des insultes. Mais quand on porte atteinte à des personnes, cela sort de tout cadre acceptable», a expliqué son président, Christophe Blaumann, dans «La Liberté». Le PVL a également condamné «avec la plus grande fermeté» l’action de son ancien candidat, tout en rappelant qu’il avait agi «de sa propre initiative, et non au nom du parti», dans un communiqué de presse.