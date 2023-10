Elections fédérales: l’UDC a gagné chez les nouveaux électeurs

Les fidèles sont restés et de nouveaux sont arrivés: voilà pourquoi l’UDC a gagné dimanche.

L’UDC qui gagne, les Verts qui chutent et des gens qui se posent la question: mais pourquoi diable des Verts d’il y a quatre voteraient UDC aujourd’hui? En réalité, très peu nombreux sont les électeurs à avoir suivi ce chemin-là. Comme l’indique le sondage postélectoral 20 minutes/Tamedia, si l’UDC a gagné dimanche, c’est notamment parce qu’il a cartonné chez les personnes qui n’avaient pas pris part aux élections de 2019.

Dans cette catégorie, l’UDC a fait 29%, contre 16% pour le PS et 14% pour le PLR. Il a aussi été celui qui a le mieux réussi à fidéliser ses électeurs: 83% des gens qui avaient voté UDC en 2019 l’ont refait en 2023. C’est le meilleur score parmi les partis. «L’UDC a atteint son objectif de 100’000 électeurs supplémentaires», a fanfaronné le parti dimanche soir.

À ce jeu-là, ce sont les Vert’libéraux qui sont les plus mauvais. La moitié des électeurs de 2019 ont claqué la porte cette année, portant surtout leurs voix vers Le Centre et, dans une moindre mesure, vers le PLR, le PS et les Verts. L’UDC a aussi fait son meilleur score (30%) chez les 18-34 ans, bien loin devant le PS (19%). Globalement, toutefois, les différences entre générations sont légères.