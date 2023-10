Elections: un cigarettier donne de gros sous à la droite

Transparence oblige, les partis en lice pour les élections fédérales doivent désormais dévoiler l’identité de leurs donateurs pour les dons de plus de 15’000 francs. Idem pour les candidats dont le budget de campagne dépasse les 50’000 francs. Ainsi, le Contrôle fédéral des finances vient de mettre en ligne une liste et il apparaît que le cigarettier Philip Morris International a versé 35’000 francs à l’UDC et la même somme au PLR, dévoile «24 heures». Selon son porte-parole, voilà une vingtaine d’années que le groupe américain n’avait pas mis la main à la poche pour soutenir des partis politiques en Suisse, alors que la pratique était courante jusque dans les années 1990.