Elections fédérales: l’UDC gagnant, selon notre dernier sondage

Les jeunes votent UDC, les riches bien moins

Que les personnes qui pensent que les jeunes sont plus à gauche que leurs aînés se détrompent: selon le sondage, c’est chez les 18 à 34 ans que l’UDC fait son meilleur score (30%). C’est également dans cette catégorie que le PLR fait mieux (15%). Il n’y a que parmi les populations urbaines que l’UDC se fait coiffer au poteau par le Parti socialiste (22% contre 23% pour le PS). En termes de richesse, la force de l’UDC diminue au fur et à mesure que le revenu de l’électorat progresse. Idem au PS, qui convainc 21% des électeurs les moins bien lotis mais seulement 12% des mieux payés de Suisse. À l’inverse, le PLR l’emporte chez les plus aisés et le score des Vert’libéraux progresse lui aussi à mesure que le revenu de l’électorat augmente.