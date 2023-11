Elections fédérales: Mauro Poggia brise l’hégémonie de la gauche 

Mauro Poggia triomphe. L’ex-conseiller d’Etat du MCG (Mouvement citoyens genevois) a remporté ce dimanche son pari en étant non seulement élu au Conseil des Etats, mais très bien élu (55’317 voix). Ce faisant, il brise seize ans d’hégémonie de la gauche genevoise à la Chambre haute du Parlement fédéral. Il formera un tandem hétéroclite avec le socialiste Carlo Sommaruga (46’423 voix), qui conserve son siège. La Verte Lisa Mazzone (45’300 voix), arrivée en troisième position, n’effectuera en revanche pas de second mandat. Elle a immédiatement annoncé son retrait de la vie politique.

«Je suis heureux pour tous les militants et pour l’Alliance de droite», s’est félicité Mauro Poggia. Le ticket qu’il formait avec Céline Amaudruz (UDC), soutenu par le PLR et Le Centre, qui avaient retiré leurs candidats au second tour, a en effet très bien fonctionné: le représentant du MCG a écrasé le scrutin, alors que Céline Amaudruz, arrivée quatrième (40’371 voix), a réalisé un score qu’elle-même a qualifié d’historique - le parti agrarien, tout puissant au niveau national, faisant jusqu’à présent plutôt figure de nain dans le canton du bout du lac.

Mauro Poggia estime avoir «sensibilisé bien au-delà» de son parti, et même de la droite. «Mon discours a toujours été respectueux de l’ensemble des partis et de tous les gens qui habitent le territoire, qu’il s’agit de protéger» sans distinction. Cette volonté de protection des résidents genevois, considère-t-il, constitue une position «rassembleuse, ni de gauche, ni de droite», qui lui a valu son succès électoral.

Lisa Mazzone: «Pour moi, c’est terminé»

Deux hommes de 64 ans

Celui-ci sera donc représenté durant quatre ans par un duo a priori dépareillé, qui devra apprendre à collaborer. «On a sans doute beaucoup de points de concordance avec Carlo Sommaruga, a estimé Mauro Poggia. Mais un parlementaire est avant tout une force de propositions, il ne s’agira pas seulement de travailler en tandem» avec le socialiste. Ce dernier a dit éprouver «une grande tristesse» à l’idée de ne plus œuvrer avec Lisa Mazzone, tant leur association était empreinte «de complicité et de cohérence de vision. Il faudra reconstruire une cohérence avec Mauro Poggia.»

«Genève va sortir affaiblie»

Le socialiste, qui annonce qu’il continuera à s’engager pour la Genève internationale et «pour que la voix des peuples opprimés soit entendue au Parlement», pense que des ponts sont notamment possibles avec l’élu du MCG en matière d’approvisionnement énergétique. Mais «Genève va sortir affaiblie dans un certain nombre de dossiers. Mauro Poggia est ainsi certainement pour la voiture et une autoroute à six voies.»