Elle incendie sa petite-fille candidate aux élections fédérales

Autant dire que la petite-fille et son aïeule ne sont pas sur la même longueur d’onde. Selon l’aînée, la candidate UDC manque de solidarité et d’empathie pour les personnes les plus faibles. «Les solutions que tu défends sont pour moi terribles: l’extermination de ceux qui ne pensent pas comme toi, la violence, la guerre. Tes adversaires sont tes ennemis», déplore-t-elle dans son pamphlet. La femme en appelle donc à la boycotter le 22 octobre prochain. Interrogée par le média bâlois «Basler Zeitung», la grand-mère a affirmé que, malgré leur incompatibilité politique, les deux parentes gardaient de bonnes relations.