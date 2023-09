Conseil national: 2450 francs par mois pour les parlementaires non réélus

Il y a quatre ans, lors des précédentes élections fédérales, la sanction des urnes a été particulièrement brutale: plus de 30 conseillers nationaux n’ont pas été réélus. C’est plus que jamais auparavant. Parmi eux, le socialiste zurichois Martin Naef témoigne dans les colonnes de la «SonntagsZeitung» du «choc» qu’il a vécu: «J’ai dû me réorienter professionnellement. Trouver un emploi à plein temps à 48 ans n’est pas si simple.» Dans son malheur, Martin Naef a toutefois pu bénéficier dans un premier temps d’une aide transitoire que les parlementaires peuvent solliciter en cas de non-réélection. Les anciens membres du Parlement ont droit pendant deux ans au maximum à un soutien financier équivalant à une rente AVS maximale. Cela représente actuellement 2450 francs par mois. Après les dernières élections, six personnes ont bénéficié de cette indemnité de transition. En 2020, cela a coûté près de 130’000 francs à la Confédération.