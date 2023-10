Un Bernois menace de tirer sur une Vert'libérale qui prospecte

«C’est courant qu’on m’agresse verbalement, voire qu’on me jette de l’eau. Mais c’est la première fois qu’on a menacé de me tirer dessus. Heureusement, je ne me suis pas vraiment sentie en danger, car j’ai senti que l’homme ne passerait pas à l’acte», commente la Bernoise. C’est pour cette même raison qu’elle n’a pas contacté la police. L’incident ne freinera donc pas Corina Liebi, qui continuera de distribuer des tracts jusqu’à la fin de la campagne, car, selon ses propos, «si l’on cède à la peur, on donne raison aux gens qui nous veulent du mal».