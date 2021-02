Espagne : Élections indécises en Catalogne sous le signe du Covid

La Catalogne est appelée aux urnes dimanche en pleine épidémie et avec comme enjeu de savoir si les socialistes, à la tête du gouvernement espagnol, parviendront à écarter les indépendantistes du pouvoir à Barcelone, un peu plus de trois ans après une tentative avortée de sécession durement réprimée.

Pedro Sanchez, qui est devenu Premier ministre après cette crise de 2017, a fait appel à son ancien ministre de la Santé et figure de proue de la lutte contre le Covid-19 en Espagne, Salvador Illa, pour conduire les socialistes à la bataille.

Au-delà des résultats pour cette région du nord-est de l’Espagne, la principale inconnue de cette élection porte sur la participation, qui devrait être en forte baisse en raison du contexte sanitaire actuel dans le pays, l’un des États européens les plus durement frappés par la pandémie de Covid-19, même si une légère amélioration a été notée ces derniers jours.

Bataille à trois

Cette chute prévisible de la participation accroît l’incertitude du scrutin, les sondages donnant trois formations dans un mouchoir de poche avec un peu plus de 20% des voix: les deux principaux partis indépendantistes catalans -- Ensemble pour la Catalogne (JxC) et Gauche républicaine de Catalogne (ERC)-- qui forment l’actuel gouvernement régional, et le PSC, branche catalane du Parti socialiste ouvrier espagnol du Premier ministre Pedro Sanchez.