États-Unis : Élections municipales chaotiques à New York

Le Bureau électoral de New York a admis avoir compté, par erreur, plus de 100’000 bulletins supplémentaires lors de la primaire démocrate.

Getty Images via AFP

L’élection municipale à New York a sombré dans le chaos après que les autorités ont admis avoir compté, par erreur, plus de 100’000 bulletins supplémentaires lors de la primaire démocrate, dont devrait sortir le prochain maire.

Mardi, le Bureau électoral de la ville a publié des résultats préliminaires, selon lesquels l’ancien policier Eric Adams, qui comptait jusqu’ici neuf points d’avance sur son plus proche poursuivant, était désormais au coude à coude avec Kathryn Garcia, avec 51% contre 49% avant le dépouillement des votes par correspondance.

Quelques heures plus tard, les résultats étaient retirés et le Bureau évoquait une «différence» dans le comptage. Il a ensuite précisé avoir oublié de retirer du décompte les bulletins tests qui avaient été utilisés pour s’assurer du bon fonctionnement du système. Au total, quelque 135’000 bulletins supplémentaires ont été comptabilisés, en plus des 800’000 suffrages effectivement exprimés.