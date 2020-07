Syrie

Élections pour les 20 ans au pouvoir de Bachar al-Assad

Des législatives doivent se tenir dimanche en Syrie. Le scrutin est le 3e depuis le début du conflit qui a fait 380’000 morts. Il coïncide avec les 20 ans au pouvoir du président.

La Syrie organise dimanche des élections législatives qui coïncident avec les 20 ans au pouvoir du président Bachar al-Assad. Le médecin est à la tête d’un pays ravagé par la guerre, frappé de plein fouet par des sanctions occidentales et une forte crise économique.

Quelque 2100 candidats, parmi lesquels des hommes d’affaires influents ciblés par ces sanctions, sont en lice pour ce scrutin, le troisième depuis le début en 2011 d’un conflit ayant fait plus de 380’000 morts et jeté sur la route de l’exil des millions de réfugiés et de déplacés.