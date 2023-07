Cambodge: Elections sur fond de régime dynastique 

Le scrutin a suscité les critiques d’une coalition de 17 ONG internationales, qui se sont inquiétées samedi d’un «manque notable de transparence, d’équité et d’inclusion dans le processus électoral». Plus de 9,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour ces septièmes élections nationales depuis les accords de paix de Paris en 1991, qui ont marqué la fin de l’ère des Khmers rouges.

Les bureaux de vote ferment à 15 heures locales (10 heures suisses) et les premiers résultats sont attendus dans les heures qui suivront. Selon la commission électorale, la participation le matin s’établissait à un peu plus de 33%. À 70 ans, Hun Sen, l’un des leaders mondiaux au pouvoir depuis le plus longtemps, prépare sa succession, souhaitant cimenter le contrôle avant de passer le relais dans les semaines à venir à son fils aîné Hun Manet (45 ans), général quatre étoiles formées aux États-Unis et en Grande-Bretagne.