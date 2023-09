Pluie en Norvège: Électricité gratuite lundi à Oslo et Bergen

La tempête Hans et les précipitations qui ont suivi ont rempli les réservoirs des barrages. Ce lundi, le prix de l’électricité dans les deux grandes villes de Norvège devrait coûter entre 0 et -0,3 couronne.

Le 7 août dernier, la Norvège (ici Oslo) subissait de plein fouet les effets de la tempête Hans. Au point de remplir les réservoirs des barrages. AFP

Bienfait inespéré d’un été pluvieux, l’électricité devait être gratuite, ce lundi, à Oslo et Bergen, les deux plus grandes villes de Norvège, selon le site d’information spécialisé Europower. Dans un pays où l’électricité est quasi exclusivement de source hydraulique, le prix du kWh est corrélé au niveau des précipitations: plus il pleut ou neige, plus les réservoirs sont remplis, moins l’électricité est chère.

La tempête Hans, qui a frappé la Scandinavie en août, et les fortes pluies estivales ont eu pour effet de remplir les réservoirs des barrages dans certaines régions du royaume. Résultat: le prix spot du kWh, avant taxes et frais de réseau, devrait osciller entre 0 et -0,3 couronne (-2,5 centimes de franc), ce lundi, à Oslo, la capitale, et à Bergen, la deuxième ville du pays, située sur la côte ouest, selon Europower.

Un prix négatif signifie que les compagnies paient les consommateurs pour écouler leur production. «Les producteurs d’électricité ont expliqué dans le passé qu’il vaut mieux produire quand les prix sont un tout petit peu négatifs, que de prendre des mesures pour arrêter la production», précise le site.

Même si le prix spot est légèrement dans le rouge dans certaines régions du royaume – découpé en plusieurs zones tarifaires – les compagnies empochent notamment des sommes liées aux certificats d’électricité verte.

Prix négatifs pour la deuxième fois

Selon les climatologues, le réchauffement de la planète se traduit en Europe du Nord par des précipitations plus nombreuses et plus intenses. La semaine dernière, l’Institut météorologique norvégien indiquait que les températures en août avaient dépassé, dans le pays, de 0,9 degré la normale saisonnière et qu’après un mois de juillet déjà pluvieux, les précipitations y avaient été 45% supérieures aux niveaux habituels.

«Toute cette pluie, y compris Hans, contient en soi des éléments de changement climatique», commentait la chercheuse Anita Verpe Dyrrdal. Dans une station du sud du pays, 392,7 mm de pluies ont été relevés en août, soit 257% de plus que la normale.

Selon Europower, c’est la deuxième fois que les prix de l’électricité sont négatifs dans des régions de Norvège, la première remontant au 8 août dernier, dans le sillage immédiat de la tempête Hans.