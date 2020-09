Le Tribunal fédéral a donné raison à la commission fédérale de l’électricité qui reprochait aux Services industriels de Lausanne (Sil) d’avoir perçu 34’078’740 fr d’excédents de couverture de l’approvisionnement de base en énergie électrique pour les années 2009 et 2010. Dans un récent arrêt, les juges de Mon-Repos ont rejeté le recours de Lausanne et ont, du coup, confirmé le verdict du Tribunal arbitral fédéral qui enjoignait la capitale vaudoise «à rembourser aux consommateurs finaux les montants perçus en trop».

Processus de remboursement à définir

La commission fédérale, qui joue le rôle du gendarme du marché de l’électricité, a rendu en 2016 une décision concernant les tarifs appliqués par les Sil. Berne considérait que les tarifs de l’énergie électrique devaient se baser en particulier sur les coûts de revient de la production d’énergie électrique alors que Lausanne estimait qu’une valorisation de la production propre – proche du prix du marché et restant inférieure aux coûts d’approvisionnement sur le marché pour les années 2009 et 2010 – était «conforme à la notion de tarif équitable». En raison de ces divergences d’interprétation et d’application des dispositions législatives, les autorités lausannoises ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Après avoir perdu cette première manche, Lausanne vient d’essuyer, avec l’arrêt du TF, un second second revers. «Le surplus de 34 millions de francs sera rendu aux Lausannois selon un processus encore à définir avec la commission fédérale», a réagi la Ville vendredi.