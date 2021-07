Genève - Electricité partout, câbles nulle part: le plan des TPG

Bon pour l’écologie, pas pour la bourse

Passer au tout électrique n’est pas une bonne affaire économique pour les TPG. «Les autobus électriques restent encore aujourd’hui une solution financièrement plus chère que l’exploitation de bus diesel, mais l’écart diminue de plus en plus avec l’amélioration des techniques et le nombre de plus en plus important de villes qui passent à la mobilité électrique», développe Isabel Pereira. Comme pour les voitures, c’est à l’achat que les véhicules propres coûtent plus cher. «Mais le gain pour la qualité de vie et l’environnement est indéniable.»