Pénuries : Électricité, téléphonie et internet presque à l’arrêt dans le nord du Liban

Dans un Liban en crise, l’Akkar souffre. La région est isolée à cause de coupures d’électricité et des télécommunications entraînées par les pénuries de carburant.

Le Liban traverse l’une des pires crises économiques au monde depuis le milieu du XIXe siècle, selon la Banque mondiale, avec une multitude de pénuries - essence et médicaments notamment - qui rendent le quotidien de plus en plus pénible. L’électricité étatique est coupée désormais jusqu’à 22 heures par jour. Les générateurs de quartiers, qui prennent habituellement le relais, sont également contraints de rationner le courant, en raison des pénuries de carburant et d’une explosion des prix.