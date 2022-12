Valais/Vaud: projet électrique d’importance nationale

Valais/Vaud : Électricité: un projet d’importance nationale entre dans sa phase décisive

Voilà des décennies qu’on l’avait imaginé. Il devient maintenant concret. Le projet MBR3 (Massongex-Bex-Rhône 3), intégrant à la fois un palier hydroélectrique et le réaménagement du Rhône (R3) pour prévenir les crues du fleuve, sera mis à l’enquête publique du 30 décembre au 30 janvier, dans quatre communes réparties sur les cantons de Vaud (Bex et Ollon) et du Valais (Massongex et St-Maurice). Le dossier, imposant et complexe, contient environ 300 documents qui totalisent près de 2500 pages.