L'album de Robin Schulz est un hommage à son évolution musicale

«Cette sortie est un moment que j’attends avec impatience depuis deux ans. Cet album est un hommage à mon évolution artistique et je suis impatient de montrer à mes fans et aux gens du monde entier les différentes facettes de ma musique. «Pink» est l’essence même de mon voyage créatif. Il me fait l’effet d’un retour musical à mes racines», a dit Robin Schulz dans un communiqué. Visiblement, son retour aux sources plaît. Les singles extraits du disque, et sortis pour certains il y a plusieurs semaines déjà, cartonnent. «Young Right Now» a été écouté près de 140 millions de fois sur Spotify. C’est encore toutefois loin des 1,1 milliard de streams de «Sugar» (2015), un cap symbolique sur plateforme que l’artiste a dépassé en 2022.