Genève : Electron va faire jouer des DJ dans une brocante

Le festival genevois investira les locaux d’une brocante samedi 28 août 2021. Explications.

Au rez-de-chaussée, dans l’après-midi, quatre performances seront à voir gratuitement. En soirée, deux étages plus bas, Electron va construire un club éphémère d’une capacité de 450 places. «L’atmosphère et l’esprit seront ceux d’un club berlinois: brut et léché. Ce sera dans tous les cas inhabituel et unique de danser dans cet espace qui sert normalement de stock», détaille Danièle McClellan, attachée de presse. Aux platines, les locaux DJ Reas et Deetron, ainsi que le joyeux duo allemand Monkey Safari.