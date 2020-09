Jeu vidéo : Electronic Arts s’excuse après la publicité de trop

Face à la grogne des joueurs, l’éditeur a été contraint de retirer une animation publicitaire dans son jeu payant «UFC 4»

Bad buzz pour Electronic Arts (EA). Le célèbre éditeur américain de jeux vidéo, qui a commercialisé le mois dernier sa simulation de MMA (arts martiaux mixtes), «UFC4», sur PlayStation4 et Xbox One, a été contraint de rétropédaler et de présenter ses excuses.