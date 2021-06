Jeux vidéo - EA s’offre les créateurs du jeu Golf Clash

Jeux vidéo : Electronic Arts s’offre les créateurs du jeu «Golf Clash»

L’éditeur américain continue d’investir dans le mobile en rachetant le studio Playdemic de Warner Bros pour 1,4 milliard de dollars.

«Golf Clash» a été téléchargé plus de 80 millions de fois depuis son lancement en 2017.

Après Codemasters ou encore Glu Mobile ces derniers mois, Electronic Arts (EA) vient d’ajouter un nouveau studio à sa liste de rachats. L’éditeur américain a en effet annoncé l’acquisition de Playdemic pour 1,4 milliard de dollars. Propriété jusqu’ici de Warner Bros. Games, cette société fondée en 2010 est notamment connue pour son jeu mobile à succès «Golf Clash». Sorti en 2017 et disponible sur iOS, Android et Facebook, il a été téléchargé plus de 80 millions de fois dans le monde.