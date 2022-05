Jeux vidéo : Electronic Arts vise à se faire racheter ou à fusionner

L’éditeur de jeux vidéo a approché Disney, Apple, Amazon et Comcast en vue de se renforcer face à la concurrence, selon un rapport.

EA, qui a récemment mis fin à son partenariat avec la FIFA (le célèbre jeu de simulation de foot «FIFA» sera rebaptisé «EA Sports FC» pour l’édition 2024), aurait mené des discussions avec Disney, Apple et Amazon. Mais les échanges les plus sérieux auraient été effectués avec le géant des médias Comcast. Son patron, Brian Roberts aurait rencontré celui d’EA, Andrew Wilson, au sujet d’une fusion avec sa filiale NBC Universal. Andrew Wilson d’EA aurait pris la tête de la nouvelle entreprise indépendante qui devait être créée. Les pourparlers auraient duré plusieurs semaines jusqu’en avril, mais ils n’auraient pas abouti en raison de différends sur le prix et la future structure.