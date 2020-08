Lausanne

Electrosanne mise sur une affiche 100% suisse

Le festival des musiques électroniques se déroulera bel et bien les 4 et 5 septembre 2020. Après une longue période d’incertitude, il a dévoilé son menu.

Bonne nouvelle pour les clubbers lausannois: Electrosanne aura lieu à l’Arsenic, comme en 2019. «Après des semaines à traverser les tumultes du Covid-19, entre hésitations d’annulation et réflexions sur moult formats d’édition, voici une formule toute repensée pour cette fin d’été avec un line-up 100% helvétique», ont dit les organisateurs.

Concrètement et contrairement à l’édition 2019, il n’y aura cette fois qu’une seule scène. «Nous avons modifié la configuration pour nous permettre de proposer une expérience intimiste de fête: une scène dehors sous les arbres dans une petite alcôve de 17h à 02h pour un univers végétal en plein air», détaille le festival. À cause des mesures sanitaires, le public sera limité à 300 personnes par jour et les inscriptions seront obligatoires sur le site web d’Electrosanne. À signaler que le prix d’entrée est laissé libre.