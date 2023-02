Ski alpin : Elena Franchini est décédée à l’âge de 37 ans

En Coupe du monde, Fanchini avait remporté deux descentes, à Lake Louise, au Canada, en décembre 2005, et à Cortina d’Ampezzo, en Italie, en 2015.

L’annonce de son cancer, non spécifié, l’avait privée des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.

Retraite en 2020

Elle avait tenté cette année-là de reprendre la compétition après avoir subi l’ablation d’une tumeur cancéreuse. Mais elle avait chuté lors d’un entraînement du super-G de Copper Mountain, dans le Colorado. Victime d’une fracture du péroné et de graves contusions au genou gauche, elle n’avait jamais plus pris un départ en compétition et avait pris sa retraite en 2020