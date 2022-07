Wimbledon: Elena Rybakina, impériale championne

Fascinant mélange de feu et de glace, Elena Rybakina, 23 ans et 23e mondiale, a offert samedi son premier titre du Grand Chelem au Kazakhstan. La Moscovite - elle est née et vit à Moscou – a semblé traverser cette finale dans une bulle d’évidence. Calme, presque absente au moment de la délivrance, elle a fait parler la pureté d’une frappe qui rappelle celle de Marat Safin pour se relancer et finalement étouffer Ons Jabeur au bout d’un match de haut niveau (3-6, 6-2, 6-2).