Genève - Elève conductrice: elle perd la maîtrise et emboutit cinq scooters

Avant de s’immobiliser, le véhicule a franchi une bande herbeuse, traversé une haie et passé par-dessus un muret de 2 mètres, a précisé le chargé de communication. L’embardée s’est terminée sur un parking privé sur lequel étaient garés cinq scooters. «Le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu, a indiqué Alexandre Brahier. Heureusement, l’accident n’a pas fait de blessés.» Selon un témoin des opérations de secours, le dispositif est resté en place durant une heure et demie.