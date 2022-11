Neuchâtel : Elève frappé par un groupe de jeunes dans son école

Mi-octobre, une agression s’est produite dans le périmètre scolaire, à Cernier. Les profs ont dû intervenir et des plaintes ont été déposées.

Des pensionnaires d’un centre pour jeunes en difficulté de Dombresson (NE) ont agressé un élève au sein d’une école de la localité voisine de Cernier, à la mi-octobre, relate «Arcinfo» . Des profs ont dû s’interposer et ont appelé la police, qui a confirmé les faits. Elle précise que l’auteur principal de cette agression a été entendu par la justice des mineurs mais ne communique pas davantage sur les mesures prises et l’enquête ouverte.

D’après les témoignages recueillis par le quotidien neuchâtelois, ce groupe pose des problèmes depuis plusieurs mois et s’en était déjà pris physiquement à des écoliers. L’établissement scolaire indique avoir pris contact avec le centre qui héberge ces jeunes et avoir ouvert une cellule de crise. Toutefois, depuis cette agression et l’intervention de la police, le calme serait revenu.