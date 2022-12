France: lycéen hospitalisé après une agression à la hache

France : Élève hospitalisé après une agression à la hache devant son lycée

Devant un établissement scolaire situé à l’est de Paris, un jeune homme de 17 ans a été attaqué par trois personnes. Son pronostic vital n’est pas engagé, et un suspect a déjà été interpellé.

Un coup de batte de baseball aurait d’abord été porté à l’arrière du crâne du lycéen, qui aurait ensuite été frappé à la hache, au niveau de l’omoplate et de l’avant-bras. Des bombes lacrymogènes auraient également été utilisées par les agresseurs pour tenter de gazer la victime, détaille la chaîne de télévision. L’adolescent, dont les jours ne sont pas en danger, a été transféré dans un hôpital en Seine-et-Marne.

Les circonstances exactes de l’agression restent encore à définir, mais les polices municipale et nationale ont interpellé un des agresseurs, selon une source judiciaire au Parquet de Meaux. Il s’agirait du conducteur du véhicule.

Cellule psychologique

Une cellule d’écoute a été mise en place dans l’établissement et l’académie de Créteil parle d’individus «extérieurs». Une brigade régionale de sécurité va être mise en place dès ce vendredi pour assurer la sécurité devant l’établissement. France 3 rappelle qu’en avril dernier, à la veille des vacances scolaires, un élève scolarisé dans ce même établissement avait reçu des coups de poings, puis des coups de couteau. Quelques jours plus tard, un jeune homme de 19 ans avait été mis en examen pour «tentative de meurtre», puis écroué. Des tensions entre deux quartiers de la ville, Chappe et Gambetta, avaient alors éclaté.