France voisine : Elève malentendante tabassée dans la cour d’école

Une fillette d’une douzaine d’années a été rouée de coups par des camarades durant la pause de midi.

Le 12 octobre dernier, une élève de 12 ans du collège de la Mandallaz, à Sillingy, non loin d’Annecy (F) a été violemment frappée par un groupe d’autres collégiens, un peu plus âgés. Selon ce que relate «Le Dauphiné libéré», l’origine des faits serait à chercher dans un différend entre la victime, malentendante, et une autre élève. Une vingtaine de jeunes, entre 14 et 15 ans auraient alors encerclé la jeune fille, avant que quelques-uns ne la frappent. L’intervention d’un membre de l’équipe pédagogique aurait mis fin au déchaînement de violence.