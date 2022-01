Genève – Elèves absents: des examens seront annulés au Cycle

Les absences dues au Covid pèsent sur l’organisation scolaire. Au cycle d’orientation (secondaire I), les évaluations communes (EVACOM) orales des 11 es années en allemand, en anglais et en technologies de l’information et de la communication, qui étaient prévues du 7 au 11 février, ont été annulées.

Ce sont surtout les absences d’élèves qui ont pesé, indique Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l’instruction publique (DIP). «Comme les oraux sont souvent en binôme, précise-t-il, leur annulation évite des problématiques et un stress supplémentaire pour les élèves. C’est également une difficulté en moins pour les enseignants dans l’évaluation.» Ces épreuves ne seront pas remplacées, mais «l’oral sera testé durant le troisième trimestre selon des modalités fixées par l’enseignant».

Profs satisfaits

Pour David Fernex, de la Fédération des associations des maîtres du Cycle d’orientation (FAMCO), la décision est assez logique au vu des circonstances. «Il y a forcément des mesures extraordinaires, ces temps, déclare-t-il. Ce mois de janvier est assez costaud en termes d’absences d’élèves et d’enseignants. Le DIP a essayé de maintenir les EVACOM en supprimant seulement les oraux, c’est un choix relativement pesé et réfléchi.»

Le représentant de la FAMCO ne pense pas que cela pèsera beaucoup sur la formation: «Ces oraux sont préparés à l’avance et ce ne sont pas les seules évaluations, souligne-t-il. Et si, en plus, des enseignants les reprennent, je ne pense pas que cela affectera l’apprentissage.»