Chêne-Bougeries : Elèves agressés par des inconnus armés et encagoulés

En une semaine, l’Ecole de culture générale a été le théâtre d’une double agression et d’une intrusion. Les raisons de ces actes restent inexpliquées.

Des actes de violences peu communs sont survenus récemment au sein de l’Ecole de culture générale Jean Piaget, à Chêne-Bougeries. Le 7 février, plusieurs personnes encagoulées, armées notamment de couteaux et de gaz lacrymogènes, ont surgi de buissons qui bordent l’établissement et ont agressé deux élèves. La nature de leurs blessures et les raisons de l’attaque restent inconnues, indique la «Tribune de Genève».