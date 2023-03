Genève: Jeunes élèves ballottés entre une multitude de remplaçants

Les enfants voient défiler enseignants et remplaçants (image d’illustration).

«Autant de visages différents pour des enfants de sept ans, c’est incompréhensible!» Une classe de 3P de l’école de Collonge-Bellerive a subi une valse effrénée d’enseignants durant le premier semestre. La situation est enfin stabilisée, mais un parent tonne. «On nous dit qu’il s’agit d’une année charnière pour la lecture, et ça a été le grand bazar.»

À la rentrée, les bambins avaient deux maîtresses, l’une du lundi au jeudi, l’autre le vendredi. La première a enchaîné les arrêts de quelques jours, «au moins cinq, avec des remplaçants différents». La seconde a eu une décharge d’âge en début d’automne, soit un congé d’un vendredi par mois, assuré par une remplaçante. Fin 2022, il est annoncé que la maîtresse principale manquera tout le 2e semestre. «Elle a dit aux élèves qu’elle allait faire le tour du monde.» Un suppléant a été engagé. Et début 2023, la maîtresse secondaire s’est mise en arrêt de longue durée, d’où une ultime substitution.

«Le côté positif, c’est que le remplaçant titulaire est fabuleux, salue le parent. Nous sortons donc gagnants, mais il y a un vrai souci dans cet établissement», qui englobe aussi l’école de Vésenaz. Or, elle vient de défrayer la chronique: une classe de 8P y a été ballottée entre un maître vite en arrêt et deux remplaçants dont le second était singulièrement nul en orthographe, suscitant une fronde. Une maîtresse de métier a finalement été rapatriée en urgence de Meinier, mais «tout cela prouve l’exécrable gestion du système», juge le parent.