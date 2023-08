Haut-Valais: Elèves de maternelle obligés d’aller à l’école en taxi

Le chemin de l’école entre Gamsen et Brigerbad est trop dangereux. Résultat: il est interdit aux petits de se rendre à la maternelle à pied ou en car postal à Brigerbad (VS). Selon le «Walliser Bote» qui révèle l’information, cela fait des mois que les parents ont attiré l’attention des autorités compétentes sur le fait que la situation n’était plus supportable. Le municipal en charge a demandé une analyse auprès du BPA, qui a confirmé la dangerosité du trajet, en particulier, deux arrêts de bus difficiles à appréhender de manière autonome par des enfants de 4 à 6 ans.