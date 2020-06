Ville de Genève

Elèves déménagés durant un semestre

Plusieurs locaux de l’école Le Corbusier seront indisponibles des mois durant. Les enfants seront transportés ailleurs par navettes tous les jours.

A l’école le Corbusier, dans le quartier de Malagnou, il y a plus d’élèves que de place. Pour pallier ce manque, l’établissement a déjà été flanqué de pavillons provisoires. Mais ce n’est pas suffisant. La Ville de Genève, qui comme chaque commune doit mettre à disposition les locaux scolaires, va en construire huit autres dès le début des vacances scolaires. Le chantier va rendre inutilisable les premiers, privant ainsi des élèves de lieux d’études. Ces quatre classes seront provisoirement déplacées à l’école des Crêts-de-Champel, la seule du secteur à disposer encore de quelque espace. Les familles ont été averties en fin de semaine. Afin de leur faciliter la vie, la Ville va mettre en place un système de navettes matin, midi et soir pour véhiculer les enfants jusqu’à à l’école, située à un kilomètre et demi, a annoncé Christina Kitsos, conseillère administrative chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

L’augmentation des effectifs est également très forte au parascolaire. «Entre 6 et 8% ces dernières années. Ce qui constitue une courbe plus haute que la simple hausse démographique», a expliqué Christina Kitsos. Selon l’élue, le système est également sous tension et va devoir s’adapter à une forte demande qui ne tarit pas, pour des questions notamment sociétales. La socialiste a indiqué qu’elle n’entendait pas négliger ce créneau, car nombre d’enfants y passent beaucoup d’heures. Il faut viser la qualité, a-t-elle exprimé, soulignant que ces questions étaient du ressort des communes, via le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP).

Le cas n’est pas unique, les capacités scolaires de la Ville sont «sous tension» dans plusieurs quartiers. «Je tire la sonnette d’alarme, la situation est très critique», a insisté Christina Kitsos. La rentrée 2022 devrait être particulièrement délicate dans les établissements des Allières, de Trembley, de Budé et des Genêts. Plus généralement, la densification de la Ville et le renouvellement de certains quartiers posent des défis en termes d’adaptation du nombre d’établissements. Pour la magistrate, «beaucoup de retard a été pris» et les moyens prévus sont insuffisants. Le plan financier des investissements prévoit 165 millions pour les bâtiments scolaires entre 2021 et 2032. Une somme qui n’est pas à la hauteur, selon Christina Kitsos qui a annoncé avoir pris le problème à bras-le-corps dès son arrivée en juin. Plusieurs rencontres ont eu déjà eu lieu avec son homologue chargée des constructions, Frédérique Perler. Il est prévu que les deux magistrates présentent une révision de la planification scolaire dès la fin de l’été.